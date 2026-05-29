जिस दिन हुआ जन्म उसी दिन गई जान: खाने के बाद कूलर चलाने गया था राकेश, बटन दबाते ही स्विच बोर्ड से चिपका

जब काफी देर तक कमरे से कूलर चलने की आवाज नहीं आई और राकेश भी लौटकर नहीं आया तो परिजन उसे ढूंढने लगे। जैसे ही परिवार के लोग राकेश के कमरे में पहूंचे तो वहां का नजारा देखकर चीख पड़े। उन्होंने तुरंत राकेश को बोर्ड से अलग किया और उसे लेकर पास के अस्पताल भागे। लेकिन करंट का झटका इतना तेज था कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही मासूम की जान जा चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।