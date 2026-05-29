बकरीद पर जमकर कटा बवाल! सिपाही की नाक की हड्डी टूटी, होमगार्ड की वर्दी फाड़ी, रुड़की में जमकर चले लाठी-डंडे

Chaos Between Two Parties Bakrid 2026: उत्तराखंडकेहरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में ईद-उल-अजहा के मौके पर कुर्बानी के अवशेष हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और जमकर लाठी-डंडे चले। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई।