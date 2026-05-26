Public holiday: उत्तराखंड में बकरीद की छुट्टी में संशोधन, जारी की गई अधिसूचना

Change in Bakrid holiday date in Uttarakhand: देहरादून में प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद के लिए पूर्व में घोषित तारीख में संशोधन किया है। अब 28 मई गुरुवार को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी की है। दरअसल प्रदेश सरकार की अवकाश तालिका में बुधवार 27 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन चांद देखने के बाद इसमें बदलाव किया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे देश प्रदेश में लागू हो गया है।