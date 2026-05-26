कोटद्वार वाले ‘मोहम्मद दीपक’ का बंद हो सकता है जिम, मुस्लिम दुकानदार का किया था समर्थन, 2 लाख से अधिक का कर्ज

दीपक ने बताया है कि आर्थिक संकट की वजह से ना तो वह किराया दे पा रहे हैं और ना ही लोन लिए गए रकम की किस्त भर पर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अब वह जिम के सभी उपकरण बेचकर शहर को छोड़ देंगे। दीपक ने बताया है कि अब वह नौकरी करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हालात हैं, उसके हिसाब से परिवार पालना भी मुश्किल हो रहा है। दीपक ने बताया है कि इस जिम को चलाने से पहले वह एक ट्रेनर के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब वह नौकरी करके पैसे कमाएंगे और जब आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तभी वह जिम खोलेंगे।