यमुनोत्री धाम पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रशासन ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्थाएं

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आगमन पर खरसाली हेलीपैड पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे रहे। हेलीपैड पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।