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यमुनोत्री धाम पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रशासन ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्थाएं

Chardham Yatra 2026: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चारधाम यात्रा के तहत यमुनोत्री धाम पहुंचे। खरसाली हेलीपैड पर वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

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देहरादून

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Pratiksha Gupta

May 24, 2026

Chief Election Commissioner, Gyanesh Kumar

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार | फोटो सोर्स- IANS

Chardham Yatra 2026: चारधाम यात्रा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम पहुंचे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। उत्तरकाशी जिले के खरसाली हेलीपैड पर पहुंचने के बाद उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

खरसाली हेलीपैड पर हुआ भव्य स्वागत

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आगमन पर खरसाली हेलीपैड पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और प्रशासनिक अधिकारी सुबह से ही व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे रहे। हेलीपैड पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया।

प्रशासन ने दी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी

स्वागत के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चारधाम यात्रा की मौजूदा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने यात्री सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा प्रबंधों और आपातकालीन तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण दिया। यात्रा मार्ग पर बढ़ती भीड़ और मौसम से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है।

हेलीपैड से लेकर धाम तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम

खरसाली पहुंचने के बाद ज्ञानेश कुमार यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गए। उनके पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहीं। खरसाली हेलीपैड से लेकर यमुनोत्री धाम तक पूरे मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं ताकि दौरे के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो।

बढ़ती भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत करने पर जोर

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चारधाम यात्रा के सुचारु संचालन और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। यात्रा सीजन में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के स्वागत के दौरान स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। हेलीपैड परिसर और आसपास के क्षेत्रों का भी बारीकी से निरीक्षण किया गया ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारु बनी रहें।

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Published on:

24 May 2026 07:15 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / यमुनोत्री धाम पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रशासन ने पुख्ता की सुरक्षा व्यवस्थाएं

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