उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में चढ़ावा चोरी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि जांच पूरी हो चुकी है। इस संबंध में जल्द ही जानकारी शेयर की जाएगी। एक कमेटी गठित की जा चुकी है। पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी है। मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। यह अपराध गो-हत्या या माता-पिता की हत्या के समान है, जिसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह स्पष्ट किया कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।