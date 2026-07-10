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राष्ट्रीय

Amarnath pilgrims Injured: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, अमरनाथ यात्रा के पांच श्रद्धालु घायल

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। उधमपुर के तोल्डी नाले के पास तीर्थयात्रियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज जारी है।
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जम्मू

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Manoj Vashisth

Jul 10, 2026

Five Amarnath Yatra Pilgrims Injured

Five Amarnath Yatra Pilgrims Injured : हलगाम जा रहे अमरनाथ यात्रियों का वाहन उधमपुर में दुर्घटनाग्रस्त, पांच घायल (फोटो सोर्स: ANI)

Jammu Srinagar National Highway Accident: पवित्र अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए शुक्रवार का दिन एक बेहद चिंताजनक खबर लेकर आया। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उधमपुर के पास तोल्डी नाले के नजदीक अमरनाथ यात्रियों से भरी एक गाड़ी अचानक दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में पांच तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

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Updated on:

10 Jul 2026 08:32 am

Published on:

10 Jul 2026 08:29 am

Hindi News / National News / Amarnath pilgrims Injured: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, अमरनाथ यात्रा के पांच श्रद्धालु घायल

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