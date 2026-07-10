Amarnath pilgrims Injured: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, अमरनाथ यात्रा के पांच श्रद्धालु घायल

Five Amarnath Yatra Pilgrims Injured : हलगाम जा रहे अमरनाथ यात्रियों का वाहन उधमपुर में दुर्घटनाग्रस्त, पांच घायल (फोटो सोर्स: ANI)
Jammu Srinagar National Highway Accident: पवित्र अमरनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं के लिए शुक्रवार का दिन एक बेहद चिंताजनक खबर लेकर आया। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उधमपुर के पास तोल्डी नाले के नजदीक अमरनाथ यात्रियों से भरी एक गाड़ी अचानक दुर्घटना का शिकार हो गई। इस दर्दनाक हादसे में पांच तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
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