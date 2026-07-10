10 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत में LPG का जरूरत से ज्यादा स्टॉक, कंपनियों को स्टोरेज करना पड़ रहा भारी

Excess LPG stock in India - अतिरिक्त स्टॉक से समस्याएं, दुनिया में दिक्कत पर देश में सरप्लस गैस, युद्ध के समय की खरीदारी से बनी स्थिति
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Jul 10, 2026

Excess LPG stock proving costly for companies in India

Excess LPG in India (फोटो सोर्स- X)

LPG- भारत में खाना पकाने वाली गैस LPG का जरूरत से ज्यादा स्टॉक हो गया है। हाल ये है कि ईंधन बेचने वाली कंपनियों को इसे स्टोरेज करना भारी पड़ रहा है। फारस की खाड़ी में सप्लाई में रुकावट की आशंका को देखते हुए कंपनियों ने पहले ही ज़्यादा स्टॉक मंगा लिया और संभावित कमी को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में अब कंपनियों के पास LPG का स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तीन सरकारी रिफाइनरियों ने हर दिन 40000 टन तक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई बुक की थी। हालांकि अब रोज़ाना इंपोर्ट की ज़रूरत 30000 से 32000 टन के आसपास ही है।

पिछले कुछ महीनों में गैस की कमी को देखते हुए सरकारी प्रोसेसर्स द्वारा खासा प्रोडक्शन बढ़ाया गया। स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के लगभग पूरी तरह बंद होने से शिपमेंट पर असर पड़ने के बाद उन्होंने अपना आउटपुट दो-तिहाई से ज़्यादा बढ़ाकर लगभग 54000 टन प्रतिदिन कर दिया था। अब रोज़ाना प्रोडक्शन को घटाकर करीब 40000 टन कर दिया गया है।

भारत का 90 प्रतिशत से ज़्यादा LPG मध्यपूर्व से आयात होती है। ईरान में युद्ध के कारण सप्लाई रुकने से देश को इसकी भारी कमी का सामना करना पड़ा था। इस कमी के कारण बायोमास और केरोसिन जैसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के इस्तेमाल जैसे अस्थायी उपाय करने पड़े। सरकार ने नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने के काम को तेज़ी से पूरा करने के लिए आपातकालीन नियम भी लागू किए।

गैस की डिमांड में धीरे धीरे सुधार आया। खासकर बड़े कंज्यूमर्स जैसे रेस्टोरेंट या सिरेमिक-टाइल बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ ने सप्लाई संकट के दौरान पाइप्ड गैस जैसे दूसरे फ्यूल अपना लिए।

नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि युद्ध के चरम पर रिफाइनरियों ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा माल खरीदा क्योंकि उन्हें डर था कि इनमें से कुछ शिपमेंट की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अब सारा ईंधन देश में पहुंच रहा है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते से कुछ हफ़्तों के लिए जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) से सप्लाई फिर से शुरू हो गई थी। अब दोबारा चालू हुए संघर्ष से रुकावटें फिर से शुरू हो गई हैं लेकिन भारत में अभी तक इनका असर महसूस नहीं हुआ है।

कंपनियों को स्टोरेज की समस्या और पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा

अधिकारियों के अनुसार बड़े ग्राहकों की तरफ़ से मांग में तेज़ी से सुधार नहीं हुआ था। कुकिंग गैस सप्लाई में रुकावटों से निपटने के लिए भारत की ज़बरदस्त कोशिशों-जब कार्गो फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे-के कारण सरकारी फ्यूल रिटेलर्स के सामने एक उलटी समस्या खड़ी हो गई है: उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक जमा हो गया है। पिछले कुछ महीनों में इस स्थिति के कारण कुछ कंपनियों को स्टोरेज की समस्या और पेनल्टी का सामना करना पड़ रहा है।

LPG कार्गो को उतारने में देरी हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा

बताया जा रहा है कि एक सरकारी रिफाइनरी को जहाज के मालिक को जुर्माना तक देना पड़ा। स्टोरेज टैंक भरे होने के कारण उसके LPG कार्गो को उतारने में देरी हुई थी जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में भारत के तेल मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉर्प, भारत पेट्रोलियम कॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया।

US-Iran War: भारत के 9 जहाज होर्मुज में फंसे, आसपास भी हैं 28 जहाज, तेल और गैस आपूर्ति में दिक्कत

ये भी पढ़ें
Indian ships stranded in Hormuz

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Jul 2026 08:41 am

Published on:

10 Jul 2026 08:40 am

Hindi News / National News / भारत में LPG का जरूरत से ज्यादा स्टॉक, कंपनियों को स्टोरेज करना पड़ रहा भारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद: क्या सच में पूरी समिति जिम्मेदार? BKTC फाइनेंस कंट्रोलर हेम कंडपाल ने दिया जवाब

Hem Kandpal on Badrinath donation controversy
राष्ट्रीय

Amarnath pilgrims Injured: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, अमरनाथ यात्रा के पांच श्रद्धालु घायल

Five Amarnath Yatra Pilgrims Injured
राष्ट्रीय

व्हाइट हाउस UFC शो पर आतंकी हमले की साजिश! ड्रोन और स्नाइपर से दहलाने का था प्लान, 8 लोगों पर केस दर्ज

US terror attack conspiracy, 8 arrested in US, drone attack plot
राष्ट्रीय

निज्जर ही नहीं, अमेरिका ने सलमान खान, गिप्पी ग्रेवाल और सिद्धू मूसेवाला केस में भी लॉरेंस बिश्नोई पर लगाए आरोप

Lawrence Bishnoi
राष्ट्रीय

Bengal Rajya Sabha Elections: राज्य सभा चुनाव में BJP या TMC किसका पलड़ा भारी! जानें विधानसभा का पूरा गणित

West Bengal political news BJP TMC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.