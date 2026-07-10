भारत में LPG का जरूरत से ज्यादा स्टॉक, कंपनियों को स्टोरेज करना पड़ रहा भारी

LPG- भारत में खाना पकाने वाली गैस LPG का जरूरत से ज्यादा स्टॉक हो गया है। हाल ये है कि ईंधन बेचने वाली कंपनियों को इसे स्टोरेज करना भारी पड़ रहा है। फारस की खाड़ी में सप्लाई में रुकावट की आशंका को देखते हुए कंपनियों ने पहले ही ज़्यादा स्टॉक मंगा लिया और संभावित कमी को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। ऐसे में अब कंपनियों के पास LPG का स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। तीन सरकारी रिफाइनरियों ने हर दिन 40000 टन तक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की सप्लाई बुक की थी। हालांकि अब रोज़ाना इंपोर्ट की ज़रूरत 30000 से 32000 टन के आसपास ही है।