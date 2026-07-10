अब बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेंगी ये दवाइयां, कफ सिरप से नशा करने वालों पर सरकार का एक्शन

बता दें कि नशे के तौर पर जिन दवाइयों का इस्तेमाल होता था, वे अभी तक आसानी से मिल जाती थी। अब सरकार ने इन दवाओं को शेड्यूल H1 में डाल दिया है। इसका अर्थ है कि अब ये दवाई डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं दी जाएगी। इसके अलावा दुकानदार को इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। वहीं बोतल पर चेतावनी लेबल भी लगाना जरूरी कर दिया है। इन दवाइयों में नींद की गोलियां और दर्द की तेज दवाई भी शामिल है।