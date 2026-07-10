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निज्जर ही नहीं, अमेरिका ने सलमान खान, गिप्पी ग्रेवाल और सिद्धू मूसेवाला केस में भी लॉरेंस बिश्नोई पर लगाए आरोप

Lawrence Bishnoi: अमेरिका की कोर्ट ने किया बड़ा खुलासा। हरदीप सिंह निज्जर ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रची थी सलमान खान, मूसेवाला और गिप्पी ग्रेवाल पर हमले की साजिश। पढ़ें पूरी खबर...
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भारत

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Pratiksha Gupta

Jul 10, 2026

hardeep singh nijjar lawrence bishnoi, gippy grewal threats

US चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई पर लगे आरोप

Salman Khan: लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर अमेरिका न्याय विभाग (US Department of Justice - DoJ) की चार्जशीट में कई खुलासे हुए है। अमेरिका की रिपोर्ट में बताया है कि बिश्नोई गैंग का निशाना सिर्फ कनाडा में मारा गया खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर ही नहीं था, बल्कि यह गैंग भारत और विदेशों में रहने वाले भारतीय समाज के बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और कलाकारों को भी लगातार अपना निशाना बना रहा है। अमेरिकी जांच एजेंसी के मुताबिक, बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर गोलियां चलवाने, पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल को धमकियां देने और मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग करने और उसे डायरेक्ट करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।

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Updated on:

10 Jul 2026 07:15 am

Published on:

10 Jul 2026 07:15 am

Hindi News / National News / निज्जर ही नहीं, अमेरिका ने सलमान खान, गिप्पी ग्रेवाल और सिद्धू मूसेवाला केस में भी लॉरेंस बिश्नोई पर लगाए आरोप

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