Operation Hardball: लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा, भारत ने अमेरिका के साथ साझा किए नाम, ठिकाने और सबूत

Goldy Brar: विदेशों में बैठकर भारत में अपराध करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसे 'ऑपरेशन हार्डबॉल' (Operation Hardball) नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय खुफिया और केंद्रीय एजेंसियों ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के गुर्गों की एक लिस्ट सौंपी है। इस लिस्ट में न सिर्फ गैंगस्टरों के नाम हैं, बल्कि विदेशों में छिपे उनके संभावित ठिकानों का पूरा कच्चा चिट्ठा भी शामिल है, जिसे दोनों देशों ने मिलकर चेक (वेरीफाई) किया है।