‘बेटी जैसी हैं, हाथ कैसे उठा सकता हूं?’ महाराष्ट्र में डॉक्टर से मारपीट के आरोप पर रमेश म्हात्रे की सफाई

Shastri Nagar Hospital: महाराष्ट्र के डोंबिवली स्थित शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ हुई बदसलूकी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां एक महिला डॉक्टर और स्टाफ के साथ हुई धक्का-मुक्की के मामले में अब पूर्व पार्षद रमेश म्हात्रे का बयान सामने आया है। म्हात्रे ने इस घटना पर दुख जताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने डॉक्टर पर हाथ उठाने के आरोप को पूरी तरह से गलत बताया है। उनका कहना है कि CCTV कैमरे के गलत एंगल की वजह से गलतफहमी पैदा हुई है, उन्होंने किसी महिला डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया।