KDMC Hospital Dombivli: डोंबिवली में डॉक्टरों पर बरसी लाठियां, FAIMA ने महाराष्ट्र CM से की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

Doctors assault Maharashtra: क्या डॉक्टर होना इस देश में कोई गुनाह है? क्या राजनेताओं की शह पर सफेद कोट पहनने वालों का खून बहाना अब आम बात हो गई है?" यह तीखे सवाल आज देश के हर उस डॉक्टर के जेहन में तैर रहे हैं, जो डोंबिवली के केडीएमसी (KDMC) शास्त्रीनगर अस्पताल में हुई हैवानियत के गवाह बने हैं। सत्ता के नशे में चूर एक स्थानीय रसूखदार और उसके गुर्गों ने अस्पताल परिसर के भीतर महिला डॉक्टर और नर्सों समेत चिकित्सा कर्मियों को बेरहमी से पीट डाला। इस शर्मनाक घटना ने न सिर्फ सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चल रहे दावों की पोल खोल दी है।