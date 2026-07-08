KDMC Hospital Dombivli: डोंबिवली में डॉक्टरों पर बरसी लाठियां, FAIMA ने महाराष्ट्र CM से की तत्काल गिरफ्तारी की मांग

KDMC Hospital in Dombivli
Doctors assault Maharashtra: क्या डॉक्टर होना इस देश में कोई गुनाह है? क्या राजनेताओं की शह पर सफेद कोट पहनने वालों का खून बहाना अब आम बात हो गई है?" यह तीखे सवाल आज देश के हर उस डॉक्टर के जेहन में तैर रहे हैं, जो डोंबिवली के केडीएमसी (KDMC) शास्त्रीनगर अस्पताल में हुई हैवानियत के गवाह बने हैं। सत्ता के नशे में चूर एक स्थानीय रसूखदार और उसके गुर्गों ने अस्पताल परिसर के भीतर महिला डॉक्टर और नर्सों समेत चिकित्सा कर्मियों को बेरहमी से पीट डाला। इस शर्मनाक घटना ने न सिर्फ सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर चल रहे दावों की पोल खोल दी है।
दरअसल, सोमवार शाम को शास्त्रीनगर अस्पताल में एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए लाया गया था। जांच के बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. सृष्टि बाविस्कर और डॉ. वैभव सालुंखे ने पाया कि अजन्मे बच्चे के गले में गर्भनाल के दो फेरे लिपटे हुए हैं, जिसके लिए तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन (LSCS) की जरूरत थी। चूंकि ऑपरेशन के बाद नवजात को स्पेशल 'नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट' (NICU) बेड की जरूरत पड़ सकती थी और अस्पताल के सभी एनआईसीयू बेड पहले से भरे हुए थे, इसलिए डॉक्टरों ने मरीज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूसरे बड़े केंद्र में रेफर करने की सलाह दी।
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