‘अपने गृह मंत्रालय के पद की थोड़ी तो पूजा कर लीजिए!’ महिला डॉक्टरों से बदसलूकी मामले पर CM देवेंद्र फडणवीस पर बरसे संजय राउत

पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब शिंदे गुट के शिव सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे पर अस्पताल की महिला मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी और हाथ उठाने के गंभीर आरोप लगे। घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस मामले पर जब म्हात्रे से सवाल किया गया, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीब दलील दी। म्हात्रे ने कहा कि मैंने किसी महिला डॉक्टर पर हाथ नहीं उठाया। सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है, वह असल में कैमरे के एंगल की वजह से वैसा लग रहा है। वह नर्स तो मेरी बेटी जैसी है, इसलिए मैं उसे 'तू' कहकर बात कर रहा था। हम अस्पताल की दिक्कतों को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन वह लगातार फोन पर लगी थी और हमारी बात नहीं सुन रही थी। बस इसीलिए मैंने उसके हाथ पर हल्का सा थपथपाया था। म्हात्रे ने कहा कि वे बालासाहेब के संस्कारों को मानने वाले लोग हैं और महिलाओं पर कभी हाथ नहीं उठा सकते।