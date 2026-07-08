भारी बारिश से जूझ रहे महाराष्ट्र को केंद्र का साथ, अमित शाह ने फडणवीस को दिया मदद का भरोसा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में जुलाई 2026 की शुरुआत में हुई रिकॉर्ड-तोड़ मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है, जिसके कारण राज्य में 13 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। मुंबई, पुणे, पालघर, ठाणे और सतारा सहित कई जिलों में बाढ़ और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) की गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के नवनिर्मित 'मिसिंग लिंक' सहित कई मुख्य राजमार्गों और रेल पटरियों पर यातायात ठप हो गया है। महाबलेश्वर जैसे पहाड़ी इलाकों में सिर्फ 48 घंटों के भीतर 916 मिमी जैसी ऐतिहासिक बारिश दर्ज की गई, जिससे सड़कें धंस गईं, पेड़ उखड़ गए और कई गांवों का संपर्क पूरी तरह कट गया। निचले इलाकों में पानी भरने से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है और प्रभावित क्षेत्रों से 1,200 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया गया है।