Bengal Rajya Sabha Elections: राज्य सभा चुनाव में BJP या TMC किसका पलड़ा भारी! जानें विधानसभा का पूरा गणित

असम से जुड़ी राजनीति करने वाली सुष्मिता देव ने बताया कि भाजपा नेतृत्व के निर्देश पर उन्होंने कोलकाता में पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि मैं चाहती तो घर बैठे डिजिटल माध्यम से भी भाजपा की सदस्यता ले सकती थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने मुझे बंगाल आकर शामिल होने को कहा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा कि बंगाल की जनता ने मुझे दो बार राज्यसभा भेजा है, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए।