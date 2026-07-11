पश्चिम बंगाल सरकार ने UCC पर बढ़ाया कदम, ड्रॉफ्ट बिल की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय समिति की गठित

Uniform Civil Code West Bengal: पश्चिम बंगाल की भाजपा नीत शुभेन्दु अधिकारी सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) के ड्राफ्ट बिल की समीक्षा के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। राज्य सरकार की ओर से 10 जुलाई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही 'यूनिफॉर्म सिविल कोड, पश्चिम बंगाल, 2026' नामक एक ड्राफ्ट बिल तैयार कर चुकी है। इसका ड्रॉफ्ट बिल का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए, उनके धर्म, आस्था या समुदाय की परवाह किए बिना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत सहित व्यक्तिगत नागरिक कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करना है।