Wife के साथ Post Office RD में खुलवाएं खाता, 10 साल में बन जाएगा 30 लाख का बड़ा फंड, जानिए हर महीने कितना होगा निवेश

Post Office RD Calculator: निवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी सैलरी बहुत ज्यादा हो या आपको पास काफी सारा पैसा हो। आप रोजाना 100-50 रुपये बचाकर भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस स्कीम में निवेश करें, जहां कोई रिस्क नहीं हो और रिटर्न भी गारंटी के साथ मिले। ऐसे में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम सबसे अच्छा विकल्प नजर आता है। यह स्मॉल सेविंग स्कीम्स में आती है। सरकार हर तीन महीने में इस योजना पर ब्याज दर तय करती है। ऐसे में निवेशक बिना किसी डर के निश्चिंत होकर इस योजना में पैसा लगा सकते हैं। आप अपनी पत्नी के साथ बचत करके हर महीने निवेश करें, तो 10 साल में आसानी से 30 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं।