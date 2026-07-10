OFSS Share Price: 6 महीने में 50% से ज्यादा रिटर्न दे चुका यह IT शेयर, 52 वीक हाई पर पहुंचा, जानिए क्या कह रहे टेक्निकल चार्ट्स

Oracle Financial Services Software Share Price: आईटी सेक्टर जहां पिछले एक साल से दबाव में है, वहीं OFSS ने शानदार परफॉर्म किया है। कंपनी का शेयर इस साल अब तक 50 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है। इस शेयर ने आज ही 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। यह शेयर शुक्रवार को एनएसई पर 4.64 फीसदी या 517 रुपये की बढ़त के साथ 11,651 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर का पीई 36.73 पर है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 1,01,439.04 करोड़ रुपये है। मजबूत नतीजों और पॉजिटिव टेक्निकल संकेतों के चलते एक्सपर्ट आगे भी इसमें तेजी की संभावना जता रहे हैं।