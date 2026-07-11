Luxury Cars Price Cut: 3 करोड़ रुपये तक घटने वाले हैं Rolls-Royce और McLaren जैसी लग्जरी कारों के दाम, 15 जुलाई से इंपोर्ट ड्यूटी में होगी भारी कटौती

Luxury Cars Import Duty Cut: अगर आप Rolls-Royce, Aston Martin, McLaren या Range Rover जैसी लग्जरी कारें खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन इंतजार करना फायदे का सौदा हो सकता है। 15 जुलाई से भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (India UK FTA) लागू होने जा रहा है। इसके बाद ब्रिटेन से पूरी तरह तैयार होकर भारत आने वाली कई लग्जरी कारों की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी यह एफटीए लागू होने से लग्जरी कारें खरीदने वालों के करोड़ों रुपये बच जाएंगे।