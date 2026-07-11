11 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Income Tax Return: क्या आपने बीते वित्त वर्ष में बदली है नौकरी? ITR भरते समय इन 5 चीजों का जरूर रखें ध्यान वरना आ जाएगा टैक्स नोटिस

Income Tax Refund: अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान नौकरी बदली है, तो ITR फाइल करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी कंपनियों का Form 16, TDS और सैलरी का सही हिसाब नहीं देने पर टैक्स बकाया, रिफंड में देरी या आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jul 11, 2026

Income Tax Return

Income Tax Return भरने से पहले कंपनी से फॉर्म 16 लेना न भूलें। (PC: Freepik)

ITR Filing 2026: बेहतर सैलरी, अच्छा पद और नए मौकों के लिए अक्सर लोग नौकरी बदलते रहते हैं। लेकिन इसी भागदौड़ में कई लोग ITR भरते समय गलती कर बैठते हैं। अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान एक से ज्यादा कंपनियों में काम किया है, तो इस बार रिटर्न दाखिल करते समय सामान्य कर्मचारियों की तुलना में आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इनकम टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछली कंपनी की सैलरी या TDS की जानकारी छूट गई तो टैक्स का हिसाब गड़बड़ा सकता है। इसका असर रिफंड पर भी पड़ सकता है और जरूरत पड़ने पर आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी आ सकता है।

सबसे पहले जुटाएं सभी कंपनियों के Form 16

ITR भरने से पहले उन सभी कंपनियों से फॉर्म 16 ले लें, जहां आपने वित्त वर्ष 2025-26 में काम किया था। हर फॉर्म 16 में आपकी सैलरी, TDS, टैक्स छूट और डिडक्शंस की जानकारी होती है। रिटर्न भरते समय सभी फॉर्म 16 में दर्ज सैलरी को जोड़कर कुल आय दिखानी चाहिए। सिर्फ आखिरी कंपनी के फॉर्म 16 के आधार पर ITR भरना सही तरीका नहीं है।

TDS का रिकॉर्ड जरूर मिलाएं

कई बार कर्मचारी फॉर्म 16 में दर्ज जानकारी पर ही भरोसा कर लेते हैं, जबकि TDS का मिलान करना भी उतना ही जरूरी है। ITR दाखिल करने से पहले Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) में दर्ज टीडीएस को जरूर जांच लें। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि टैक्स क्रेडिट वही है, जो आयकर विभाग के रिकॉर्ड में भी मौजूद है।नौकरी बदलने के बाद

Form 12B की अनदेखी न करें

जॉब बदलने वाले कर्मचारियों की सबसे आम गलती Form 12B जमा नहीं करना होती है। इस फॉर्म में पिछली कंपनी से मिली सैलरी और काटे गए TDS की जानकारी होती है। अगर आपने यह जानकारी नई कंपनी को नहीं दी, तो संभव है कि नया नियोक्ता जरूरत से कम TDS काटे। ऐसी स्थिति में ITR भरते समय आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इसके साथ ही ब्याज भी देना पड़ सकता है।

पहले से भरी जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा न करें

आयकर विभाग की वेबसाइट पर मिलने वाला प्री-फिल्ड ITR काफी मददगार होता है, लेकिन इसे अंतिम मान लेना सही नहीं है। रिटर्न जमा करने से पहले यह जरूर जांच लें कि सभी कंपनियों की सैलरी, TDS और दूसरी जानकारियां सही तरीके से दर्ज हैं या नहीं। अगर कोई जानकारी छूट गई है, तो उसे खुद जोड़ें।

रिकॉर्ड संभालकर रखें

ITR फाइल करने के बाद भी Form 16, सैलरी स्लिप, नियुक्ति पत्र और टैक्स से जुड़े दस्तावेज संभालकर रखें। भविष्य में जरूरत पड़ने पर ये रिकॉर्ड काम आ सकते हैं।

Wife के साथ Post Office RD में खुलवाएं खाता, 10 साल में बन जाएगा 30 लाख का बड़ा फंड, जानिए हर महीने कितना होगा निवेश

ये भी पढ़ें
Post Office RD Calculator

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Jul 2026 03:39 pm

Published on:

11 Jul 2026 03:35 pm

Hindi News / Business / Income Tax Return: क्या आपने बीते वित्त वर्ष में बदली है नौकरी? ITR भरते समय इन 5 चीजों का जरूर रखें ध्यान वरना आ जाएगा टैक्स नोटिस

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

व्हाट्सएप यूजरनेम विवाद के बाद केंद्र सरकार की बड़ी तैयारी, सभी मैसेजिंग ऐप्स के लिए बन सकते हैं एक जैसे नियम

Messaging Apps
कारोबार

FSSAI ने Swiggy Instamart को भेजे 9 नोटिस, एक्सपायर्ड और खराब खाद्य सामग्री डिलीवर करने के हैं आरोप

FSSAI Notice Swiggy Instamart
कारोबार

Luxury Cars Price Cut: 3 करोड़ रुपये तक घटने वाले हैं Rolls-Royce और McLaren जैसी लग्जरी कारों के दाम, 15 जुलाई से इंपोर्ट ड्यूटी में होगी भारी कटौती

Luxury Cars Import Duty Cut
कारोबार

Wife के साथ Post Office RD में खुलवाएं खाता, 10 साल में बन जाएगा 30 लाख का बड़ा फंड, जानिए हर महीने कितना होगा निवेश

Post Office RD Calculator
कारोबार

ITR Filing Portal का पासवर्ड भूल गए? इन 4 तरीकों से दोबारा पा सकते हैं अकाउंट का एक्सेस

Income Tax Password Reset Process
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.