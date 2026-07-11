Gold Silver Price: सोना 1 हफ्ते में 2400 रुपये टूटा, चांदी में 15,000 रुपये की गिरावट, क्या अब आएगी तेजी?

Gold Price Today 11th July 2026: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इस हफ्ते भी दोनों कीमती धातुओं के भाव टूट गए हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,44,480 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,32,450 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रट 1,08,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। बीते शनिवार 4 जुलाई को 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,46,880 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,34,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। इस तरह 1 हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 2400 रुपये गिर गया है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 1 हफ्ते में 2200 रुपये की गिरावट आई है।