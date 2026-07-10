Gold Price Today: भारत में गिर गया सोने का रेट, चांदी भी 3,500 रुपये टूटा, जानें गोल्ड का मौजूदा प्राइस

Gold Silver Price Down: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Price Today: सोना और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना करीब 1,000 रुपये गिरकर 1,44,297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी करीब 3,500 रुपये टूटकर 2,22,813 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों और रुपये की मजबूती का असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिला है। आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है।
शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत करीब 1,000 रुपये कम होकर 1,44,297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी। वहीं चांदी में बड़ी गिरावट आई और यह करीब 3,500 रुपये टूटकर 2,22,813 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। सोना और चांदी में हाल के दिनों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।
वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में कमजोरी बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड करीब 4,122 डॉलर प्रति औंस के आसपास रहा। हालांकि, साप्ताहिक आधार पर सोने में 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, फेडरल रिजर्व के फैसलों और आर्थिक आंकड़ों का असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी इनके भाव में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 14,482 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना 13,275 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 10,862 रुपेय प्रति ग्राम है। सोने की कीमतों में अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव, रुपये की कीमत, आर्थिक स्थिति और स्थानीय मांग का असर पड़ता है। जुलाई महीने में मुंबई में सोने के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिला है और कीमतें 14,078 से 14,700 रुपये प्रति ग्राम के बीच रहीं।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की जून बैठक में महंगाई को लेकर चिंता जताई गई थी। इसके बाद बाजार में यह अनुमान मजबूत हुआ है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रह सकती हैं। आमतौर पर ऊंची ब्याज दरों से सोने पर दबाव बढ़ता है, क्योंकि निवेशक दूसरे विकल्पों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है।
भारत में सोने और चांदी की कीमतों पर रुपये की मजबूती का भी असर पड़ा है। मजबूत रुपये के कारण विदेशों से आने वाले बुलियन की लागत कम हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारतीय बाजार में कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। जहां वैश्विक स्तर पर कई कारणों से दबाव बना हुआ है, वहीं भारत में रुपये की स्थिति भी कीमतों को प्रभावित कर रही है।
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