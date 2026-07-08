Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो टूट गए सोने के भाव, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में जानिए गोल्ड के रेट

Gold Rate Today: सोने में गिरावट देखी गई है। (PC: AI)
Gold Rate Today 8th July 2026: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली में सोने का भाव 770 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 700 रुपये गिरकर 1,32,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 570 रुपये गिरकर 1,08,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।
सोने से इतर चांदी की घरेलू हाजिर कीमतों में आज बुधवार को मामूली तेजी देखने को मिली। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में चांदी का भाव बुधवार दोपहर 12 बजे 100 रुपये बढ़कर 2,45,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर दिखाई दिया।
|शहर
|24 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|22 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|18 कैरेट सोना (रुपये प्रति 10 ग्राम)
|चेन्नई
|₹1,45,420
|₹1,33,300
|₹1,11,500
|मुंबई
|₹1,44,490
|₹1,32,450
|₹1,08,370
|दिल्ली
|₹1,44,640
|₹1,32,600
|₹1,08,520
|कोलकाता
|₹1,44,490
|₹1,32,450
|₹1,08,370
|बेंगलुरु
|₹1,44,490
|₹1,32,450
|₹1,08,370
|हैदराबाद
|₹1,44,490
|₹1,32,450
|₹1,08,370
|केरल
|₹1,44,490
|₹1,32,450
|₹1,08,370
|पुणे
|₹1,44,490
|₹1,32,450
|₹1,08,370
|वडोदरा
|₹1,44,540
|₹1,32,500
|₹1,08,420
|अहमदाबाद
|₹1,44,540
|₹1,32,500
|₹1,08,420
|जयपुर
|₹1,44,640
|₹1,32,600
|₹1,08,520
सोने की घरेलू वायदा कीमत में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। एमसीएक्स एक्सचेंज पर दोपहर 12 बजे 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना 0.14 फीसदी या 207 रुपये की गिरावट के साथ 1,45,185 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी का भाव इस समय 0.02 फीसदी या 57 रुपये की मामूली गिरावट के साथ 2,30,800 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान द्वारा होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर अटैक के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिये हैं। इसके साथ ही आज कच्चा तेल का भाव भी बढ़कर 76 डॉलर के करीब पहुंच गया है। इससे यूएस फेड द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की आशंका मजबूत हुई है, जो सोने पर दबाव बनाती है। यही कारण है कि सोना लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है।
सोने की वैश्विक कीमतों की बात करें, तो कॉमेक्स पर सोना 0.38 फीसदी या 15.90 डॉलर की गिरावट के साथ 4,141.50 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, गोल्ड स्पॉट 0.48 फीसदी या 19.57 डॉलर की बढ़त के साथ 4125.81 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.09 फीसदी या 0.05 डॉलर बढ़कर 61.39 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट 1.51 फीसदी या 0.91 डॉलर की बढ़त के साथ 60.88 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
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