Gold Silver Price Today: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा तो टूट गए सोने के भाव, दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में जानिए गोल्ड के रेट

Gold Rate Today 8th July 2026: सोने की कीमतों में आज बुधवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली में सोने का भाव 770 रुपये की गिरावट के साथ 1,44,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 700 रुपये गिरकर 1,32,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट सोने का रेट 570 रुपये गिरकर 1,08,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दिखाई दिया।