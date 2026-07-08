Shriram Finance Share Price में गिरावट, Jio Financial और Asian Paints के शेयर भी टूटे

Jio Financial Services Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 77,750 के नीचले स्तर पर खुला। इसके साथ ही एनएसई निफ्टी-50 भी 139 अंकों की गिरावट के साथ 24,259 के स्तर पर खुला। इस दौरान निफ्टी-50 के श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली।