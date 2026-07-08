Shriram Finance Share Price में गिरावट, Jio Financial और Asian Paints के शेयर भी टूटे

Asian Paints Share Price में 68 रुपये की गिरावट देखने को मिली। (फोटो: AI)
Jio Financial Services Share Price Fall: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 77,750 के नीचले स्तर पर खुला। इसके साथ ही एनएसई निफ्टी-50 भी 139 अंकों की गिरावट के साथ 24,259 के स्तर पर खुला। इस दौरान निफ्टी-50 के श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली।
08 जुलाई 2026 को सुबह 09:32 बजे श्रीराम फाइनेंस का शेयर 1,034.90 रुपये पर कारोबार करता दिखा। शेयर में 2.99 फीसदी की गिरावट देखने को मिली, जिससे यह 31.90 रुपये टूट गया।
|कंपनी का नाम
|मार्केट कैप (₹ करोड़)
|52 सप्ताह का उच्च स्तर
|52 सप्ताह का निचला स्तर
|श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance)
|2,43,597.30
|₹1,108.00
|₹566.50
|इंटरग्लोब एविएशन (InterGlobe Aviation)
|2,04,851.14
|₹6,232.50
|₹3,895.20
|जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services)
|1,56,857.63
|₹338.60
|₹223.30
|रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries)
|17,39,472.53
|₹1,611.80
|₹1,253.20
|एशियन पेंट्स (Asian Paints)
|2,55,607.03
|₹2,985.70
|₹2,115.00
08 जुलाई 2026 को सुबह 09:35 बजे एनएसई पर इंटरग्लोब एविएशन का शेयर 5,283.50 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। शेयर में 2.07 फीसदी की गिरावट देखने को मिली, जिससे यह 111.50 रुपये टूट गया। शुरुआती कारोबार में इस शेयर पर बिकवाली का दबाव दिखा।
08 जुलाई 2026 को सुबह 09:3 बजे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 236.62 रुपये पर कारोबार करता दिखाई दिया। शेयर में 2.65 फीसदी की गिरावट दिखी और यह 6.45 रुपये टूट गया। कारोबार के दौरान इसमें लगातार कमजोरी का रुख देखने को मिला।
08 जुलाई 2026 को सुबह 09:37 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 1,278.50 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। शेयर में 2.29 फीसदी की गिरावट देखने को मिली, जिससे यह 29.90 रुपये टूट गया।
08 जुलाई 2026 को सुबह 09:38 बजे एशियन पेंट्स का शेयर 2,663.00 रुपये पर कारोबार करता दिखा। शेयर में 2.50 फीसदी की गिरावट देखने को मिली।
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