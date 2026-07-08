Knack Packaging Share Price: 10% प्रीमिमय पर लिस्ट हुआ कनक पैकेजिंग का शेयर, बेचें, खरीदें या होल्ड करें? जानें एक्सपर्ट की राय

Knack Packaging Share Listing: कनक पैकेजिंग का शेयर आज स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया है। कंपनी का शेयर एनएसई पर 10.59 फीसदी के प्रीमियम के साथ 188 रुपये पर लिस्ट हुआ है। वहीं, बीएसई पर यह शेयर 9.41 फीसदी के प्रीमियम के साथ 186 रुपये पर लिस्ट हुआ। आईपीओ में प्राइस बैंड 161 से 170 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। लिस्टिंग के बाद इस शेयर में थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में सुबह 10 बजकर 23 मिनट पर यह शेयर 1.77 फीसदी या 2.97 रुपये की गिरावट के साथ 184 रुपये पर ट्रेड करता दिखा। कंपनी का मार्केट कैप एनएसई पर 2,257.64 करोड़ रुपये दिखाई दिया।