Kusumgar IPO के खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में 40% का मुनाफा दिखा रहा शेयर, जानिए कैसी है कंपनी की वित्तीय हालत

रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) में बताई गई जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का परिचालन राजस्व 467.9 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 779 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, वित्त वर्ष 2026 में यह घटकर 692 करोड़ रुपये रह गया। मुनाफे की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का शुद्ध लाभ 84.40 करोड़ रुपये था। अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 112 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन वित्त वर्ष 2026 में घटकर 98.20 करोड़ रुपये पर आ गया। ऐसे में निवेशकों के लिए जीएमपी के साथ-साथ कंपनी की आय और मुनाफे के हालिया रुझान पर भी नजर रखना जरूरी होगा।