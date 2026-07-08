Gold Rate Today: डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान और वैश्विक बाजारों में टूट गया सोना, चांदी में भी भारी गिरावट, जानिए MCX पर क्या हैं रेट

मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तल की कीमतों में फिर से भारी तेजी आ सकती है। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ जाएंगी। ऐसा हुआ तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व महंगाई पर लगाम लगाने के लिए आक्रामक रूप से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। ब्याज दरों का बढ़ना सोने के लिए सही नही होता। ऐसी स्थिति में निवेशक बिना ब्याज आय वाले सोने से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड जैसे ब्याज आय वाले एसेट्स में निवेश करने लगते हैं। यही कारण है कि सोना गिर रहा है।