US-Iran: डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान से डील खत्म, ऐलान के बाद US Stock Market में आई बड़ी गिरावट

तुर्किये में नाटो सम्मेलन से पहले ट्रंप ने कहा कि उनकी ईरान के साथ आगे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके इस बयान ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी। बाजार को डर है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर तेल की सप्लाई और वैश्विक कारोबार पर पड़ सकता है। इसी चिंता के चलते अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। नैस्डैक फ्यूचर्स चार सप्ताह के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया।