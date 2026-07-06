435 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही इस मल्टीबैगर शेयर में लगा अपर सर्किट, निवेशकों की हुई चांदी, 10% उछला स्टॉक

Diamond Power Infrastructure: शेयर बाजार में डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर (Diamond Power Infrastructure) के शेयरों में तेजी देखने को मिली। कंपनी को हैदराबाद के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 435.71 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद निवेशकों ने शेयर में खरीदारी शुरू कर दी। जिससे शेयर 10 प्रतिशत चढ़कर अपर सर्किट पर पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि यह डेटा सेंटर सेक्टर में देश का सबसे बड़ा केबल सप्लाई ऑर्डर है। इस खबर के बाद एक बार फिर यह मल्टीबैगर स्टॉक बाजार में चर्चा का विषय बन गया है।