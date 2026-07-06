6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

435 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही इस मल्टीबैगर शेयर में लगा अपर सर्किट, निवेशकों की हुई चांदी, 10% उछला स्टॉक

Multibagger Stock: हैदराबाद डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 435.71 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने के बाद डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 10% चढ़कर अपर सर्किट पर पहुंच गया।
2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Ankit Sai

Jul 06, 2026

Diamond Power Infrastructure

यमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आई तेजी

Diamond Power Infrastructure: शेयर बाजार में डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर (Diamond Power Infrastructure) के शेयरों में तेजी देखने को मिली। कंपनी को हैदराबाद के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के लिए 435.71 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद निवेशकों ने शेयर में खरीदारी शुरू कर दी। जिससे शेयर 10 प्रतिशत चढ़कर अपर सर्किट पर पहुंच गया। कंपनी का कहना है कि यह डेटा सेंटर सेक्टर में देश का सबसे बड़ा केबल सप्लाई ऑर्डर है। इस खबर के बाद एक बार फिर यह मल्टीबैगर स्टॉक बाजार में चर्चा का विषय बन गया है।

435 करोड़ रुपये का मिला बड़ा ऑर्डर

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसे 435.71 करोड़ रुपये का नया वर्क ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर हैदराबाद के 310 MW HYD22 से HYD26 डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स के लिए हाई टेंशन (HT) और लो टेंशन (LT) पावर केबल्स की सप्लाई का है। कंपनी के अनुसार, डेटा सेंटर सेगमेंट में केबल सप्लाई का यह अब तक का देश का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इस ऑर्डर से आने वाले समय में कंपनी के कारोबार को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

शेयर में लगा 10 फीसदी का अपर सर्किट

ऑर्डर मिलने की खबर का असर सीधे कंपनी के शेयर पर दिखाई दिया। बीएसई पर डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर 211.90 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 218.40 रुपये तक पहुंच गया। कंपनी का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 219 रुपये है, जबकि 52 सप्ताह का निचला स्तर 115.80 रुपये दर्ज है। फिलहाल कंपनी का मार्केट कैप 11,509.05 करोड़ रुपये है।

निवेशकों को लगातार मिला मजबूत रिटर्न

डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर पिछले कुछ समय से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, पिछले छह महीनों में शेयर करीब 53 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, बीते एक साल में इसने 56 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। पिछले दो सालों में स्टॉक करीब 72 प्रतिशत मजबूत हुआ है।

अगर लंबी अवधि की बात करें तो यह शेयर निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले 3 सालों में इसमें 114847 प्रतिशत और 5 सालों में 218300 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। इसी अवधि में सेंसेक्स में करीब 48 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली। वहीं, पिछले 10 सालों से इस शेयर को होल्ड करने वाले निवेशकों को अब तक 4627 प्रतिशत का रिटर्न मिल चुका है।

2024 में हुआ था शेयरों का बंटवारा

कंपनी ने साल 2024 में अपने शेयरों का 10 हिस्सों में विभाजन (स्टॉक स्प्लिट) किया था। इसके बाद एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये रह गई। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने आखिरी बार साल 2013 में निवेशकों को डिविडेंड दिया था। इसके बाद अब तक किसी डिविडेंड का ऐलान नहीं किया गया है।

प्रमोटर्स के पास कितनी हिस्सेदारी?

शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 84.02 प्रतिशत है। वहीं, 15.98 प्रतिशत हिस्सेदारी पब्लिक निवेशकों के पास है। मजबूत प्रमोटर होल्डिंग और बड़े ऑर्डर के बाद कंपनी एक बार फिर बाजार की चर्चा में है।

Top Gainers Today: Aartech Solonics और Kaushalya Infra में लगा 20% का अपर सर्किट, जानें 1 हफ्ते और 1 महीने का रिटर्न

ये भी पढ़ें
Aartech Solonics Share

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Business news

Updated on:

06 Jul 2026 09:23 pm

Published on:

06 Jul 2026 09:23 pm

Hindi News / Business / 435 करोड़ का ऑर्डर मिलते ही इस मल्टीबैगर शेयर में लगा अपर सर्किट, निवेशकों की हुई चांदी, 10% उछला स्टॉक

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Cholamandalam और IndusInd Bank समेत इन 6 शेयरों ने आज छुआ 52 वीक हाई लेवल, 1 महीने में दिया है 23% तक रिटर्न

Adani enterprises Share
कारोबार

Top Gainers Today: Aartech Solonics और Kaushalya Infra में लगा 20% का अपर सर्किट, जानें 1 हफ्ते और 1 महीने का रिटर्न

Aartech Solonics Share
कारोबार

Reliance Infrastructure और Lexus Granito समेत इन 5 शेयरों में लगा 20% तक का लोअर सर्किट, जानिए 1 हफ्ते में कितने गिरे भाव

NSE Share Hit Lower Circuit
कारोबार

Dixon Tech और Swan Energy समेत इन शेयरों में दिखी अच्छी खरीदारी, 3 महीने में दिया 80% तक रिटर्न

Aegis Vopak Terminals Share
कारोबार

Vedanta Oil and Gas के शेयर में 10% की गिरावट, Supriya Lifescience और Zensar Tech में भी भारी बिकवाली, जानिए भाव

Vedanta Oil and Gas
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.