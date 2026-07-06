Cholamandalam और IndusInd Bank समेत इन 6 शेयरों ने आज छुआ 52 वीक हाई लेवल, 1 महीने में दिया है 23% तक रिटर्न

Adani enterprises के Share ने कारोबार के दौरान 52 वीक हाई बनाया। (PC: AI)
IndusInd Bank Share Rise: शेयर बाजार में आज सोमवार को अच्छी तेजी दर्ज हुई है। बीएसई सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। बीएसई 100 इंडेक्स के 6 शेयरों ने आज अपना नया 52 वीक हाई लेवल बनाया है। किसी शेयर द्वारा 52 वीक हाई लेवल छूना उस शेयर में बुलिश टेक्निकल सिग्नल माना जाता है। यह उस शेयर में स्ट्रांग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम और शॉर्ट टर्म में आगे तेजी की संभावना को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि ये 6 शेयर कौन-से हैं।
इस शेयर ने आज 1857.80 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया है। यह शेयर आज 3.39 फीसदी उछलकर 1850.50 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 4.36 फीसदी और 1 महीने में 23.16 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 29.18 है। कंपनी का मार्केट कैप 1,57,847.89 करोड़ रुपये है।
इस शेयर ने आज 1012.30 रुपये के साथ 52 वीक हाई लेवल बनाया है। शेयर 1009 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 10.44 फीसदी और 1 महीने में 11.74 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 85.38 है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 78,770.32 करोड़ रुपये है।
इस शेयर ने आज 2504.60 रुपये का 52 वीक हाई बनाया है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 3.35 फीसदी और एक महीने में 9.80 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 21.14 है। वहीं, मार्केट कैप 1,13,850.90 करोड़ रुपये है।
इस शेयर ने आज 1090.40 रुपये का 52 वीक हाई बनाया है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 2.87 फीसदी और 1 महीने में 9.35 फीसदी रिटर्न दिया है। शेयर का पीई 30.01 है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 79,391.03 करोड़ रुपये है।
इस शेयर ने आज 8,925 रुपये का 52 वीक हाई लेवल बनाया है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 2.51 फीसदी और 1 महीने में 6.83 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 65.32 है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 1,27,565.75 करोड़ रुपये है।
इस शेयर ने आज कारोबार के दौरान 3,245 रुपये का 52 वीक हाई बनाया है। इस शेयर का पीई 43.11 है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 8.20 फीसदी और एक महीने में 5.16 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल अब तक यह शेयर 41.84 फीसदी रिटर्न दे चुका है।
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