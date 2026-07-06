Cholamandalam और IndusInd Bank समेत इन 6 शेयरों ने आज छुआ 52 वीक हाई लेवल, 1 महीने में दिया है 23% तक रिटर्न

IndusInd Bank Share Rise: शेयर बाजार में आज सोमवार को अच्छी तेजी दर्ज हुई है। बीएसई सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। बीएसई 100 इंडेक्स के 6 शेयरों ने आज अपना नया 52 वीक हाई लेवल बनाया है। किसी शेयर द्वारा 52 वीक हाई लेवल छूना उस शेयर में बुलिश टेक्निकल सिग्नल माना जाता है। यह उस शेयर में स्ट्रांग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम और शॉर्ट टर्म में आगे तेजी की संभावना को दर्शाता है। आइए जानते हैं कि ये 6 शेयर कौन-से हैं।