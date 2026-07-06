Top Gainers Today: Aartech Solonics और Kaushalya Infra में लगा 20% का अपर सर्किट, जानें 1 हफ्ते और 1 महीने का रिटर्न

Mazda Limited Share Rise: भारतीय शेयर बाजार आज अच्छी-खासी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स आज 0.67 फीसदी या 521 अंक की बढ़त के साथ 78,285 पर बंद हुआ है। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.66 फीसदी या 159 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर बंद हुआ है। आज कई ऐसे शेयर भी रहे, जिनमें 20 फीसदी तक की भारी-भरकम तेजी दर्ज हुई है। आरटेक सोलोनिक्स और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आज 20% तक का अपर सर्किट लगा है।