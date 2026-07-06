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Top Gainers Today: Aartech Solonics और Kaushalya Infra में लगा 20% का अपर सर्किट, जानें 1 हफ्ते और 1 महीने का रिटर्न

IVP Share Price: शेयर बाजार आज अच्छी-खासी बढ़त लेकर बंद हुआ है। आईवीपी के शेयर में आज 17.33 फीसदी और माजदा लिमिटेड के शेयर में 19.41 फीसदी की तेजी दर्ज हुई है।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Jul 06, 2026

Aartech Solonics Share

Aartech Solonics के Share में भारी बढ़त दर्ज हुई है। (PC: AI)

Mazda Limited Share Rise: भारतीय शेयर बाजार आज अच्छी-खासी बढ़त लेकर बंद हुआ है। बीएसई सेंसेक्स आज 0.67 फीसदी या 521 अंक की बढ़त के साथ 78,285 पर बंद हुआ है। वहीं, एनएसई निफ्टी 0.66 फीसदी या 159 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर बंद हुआ है। आज कई ऐसे शेयर भी रहे, जिनमें 20 फीसदी तक की भारी-भरकम तेजी दर्ज हुई है। आरटेक सोलोनिक्स और कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आज 20% तक का अपर सर्किट लगा है।

आरटेक सोलोनिक्स (Aartech Solonics Share)

आरटेक सोलोनिक्स का शेयर आज 20 फीसदी या 9.58 रुपये की बढ़त के साथ 57.48 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर ने एक महीने में 37.22 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 37.96 है। इस शेयर का 52 वीक हाई 76.24 रुपये है, जो 10 जुलाई 2025 को दर्ज हुआ था। वहीं, 52 वीक लो 33.51 रुपये है, जो 30 मार्च 2026 को दर्ज हुआ था।

कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर (Kaushalya Infrastructure)

यह शेयर आज सोमवार को 20 फीसदी या 201 रुपये की बढ़त के साथ 1208.20 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 38.01 फीसदी, 1 महीने में 38.25 फीसदी, 3 साल में 25,881 फीसदी और 5 साल में 52,430 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 99.08 है। वहीं, कंपनी का मार्केट कैप 41.84 करोड़ रुपये है।

माजदा लिमिटेड (Mazda Limited Share)

यह शेयर आज 19.41 फीसदी या 44.54 रुपये की बढ़त के साथ 274.03 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 19.31 फीसदी, एक महीने में 22.59 फीसदी और इस साल अब तक 25.36 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 16.71 है। इस शेयर का 52 वीक हाई 337.77 रुपये और 52 वीक लो 159.20 रुपये है।

आईवीपी लिमिटेड (IVP Share)

यह शेयर आज 17.33 फीसदी या 28.01 रुपये की बढ़त के साथ 189.68 रुपये पर बंद हुआ है। इस शेयर ने 1 हफ्ते में 17.55 फीसदी, 1 महीने में 13.29 फीसदी और इस साल अब तक 24.98 फीसदी रिटर्न दिया है। इस शेयर का पीई 8.94 है। शेयर का 52 वीक हाई 206.99 रुपये और 52 वीक लो 110 रुपये है।

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Updated on:

06 Jul 2026 05:37 pm

Published on:

06 Jul 2026 05:37 pm

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