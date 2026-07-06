Dixon Tech और Swan Energy समेत इन शेयरों में दिखी अच्छी खरीदारी, 3 महीने में दिया 80% तक रिटर्न

Allied Blenders Share Rise: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। दोपहर 3 बजे बीएसई सेंसेक्स 0.69 फीसदी या 535 अंक की बढ़त के साथ 78,299 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.67 फीसदी या 162 अंक की बढ़त के साथ 24,433 पर ट्रेड करता दिखा। आज सबसे अधिक तेजी ऑटो, रियल एस्टेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में देखने को मिली। आइए जानते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 500 के टॉप गेनर्स में कौन कौन-से शेयर शामिल दिखे।