Bluspring Enterprises ने 3 महीने में निवेशकों के पैसे किये डबल, वेदांता ग्रुप की कंपनी से लगातार मिल रहे ऑर्डर

यह पहला मौका नहीं है जब कंपनी को वेदांता से बड़ा काम मिला हो। पिछले महीने भी STEAG Energy Services (India) को वेदांता के 1,800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1, 3 और 4 के लिए 1,219.85 करोड़ रुपये का व्यापक O&M कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह समझौता 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुका है और इसकी अवधि भी पांच साल है। इसके अलावा वेदांता पावर ने भी पिछले महीने कंपनी को अपने 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के रखरखाव के लिए 406.43 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। यह अनुबंध भी पांच वर्षों के लिए है। लगातार मिले इन बड़े ऑर्डर्स से कंपनी की ऑर्डर बुक काफी मजबूत हुई है, जिसका असर शेयर की चाल पर भी दिखाई दे रहा है।