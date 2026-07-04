How to Cancel UPI Autopay: ऐप का सब्सक्रिप्शन लेकर भूल गए और हर महीने कट रहे पैसे? जान लें बंद करने का प्रोसेस

UPI Autopay Mandate: आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स, ऐप सब्सक्रिप्शंस, मोबाइल रिचार्ज, बीमा प्रीमियम और कई दूसरी सेवाओं के लिए लोग UPI AutoPay का इस्तेमाल करते हैं। इससे हर महीने तय तारीख पर भुगतान अपने आप हो जाता है और बार-बार पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही सुविधा कई बार जेब पर बोझ भी बन जाती है। अक्सर लोग किसी ऐप या सर्विस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। कई मामलों में फ्री ट्रायल खत्म होते ही पेड प्लान शुरू हो जाता है और खाते से हर महीने पैसे कटते रहते हैं। छोटी रकम होने की वजह से कई बार महीनों तक इसका पता भी नहीं चलता।