EPFO पोर्टल में अपग्रेड के साथ आए कई बदलाव, नहीं है UAN एक्टिवेशन की सुविधा, UMANG App से होंगे कई काम

EPFO Portal New Upgrade: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करीब एक सप्ताह तक चले अपग्रेड के बाद अपना यूनिफाइड मेंबर पोर्टल फिर से शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिव करने और नया UAN बनाने की सुविधा EPFO की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। इसके लिए अब कर्मचारियों को सरकार के UMANG ऐप का इस्तेमाल करना होगा।