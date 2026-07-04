EPFO पोर्टल में अपग्रेड के साथ आए कई बदलाव, नहीं है UAN एक्टिवेशन की सुविधा, UMANG App से होंगे कई काम

EPFO पोर्टल अपडेट होने के बाद फिर से शुरू हो गया है। (फोटो: AI)
EPFO Portal New Upgrade: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करीब एक सप्ताह तक चले अपग्रेड के बाद अपना यूनिफाइड मेंबर पोर्टल फिर से शुरू कर दिया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को एक्टिव करने और नया UAN बनाने की सुविधा EPFO की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। इसके लिए अब कर्मचारियों को सरकार के UMANG ऐप का इस्तेमाल करना होगा।
EPFO ने सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद नया पोर्टल शुरू कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इससे ऑनलाइन सेवाएं पहले से ज्यादा तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद होंगी। अपग्रेड के साथ पोर्टल का इंटरफेस भी बदला गया है। दो मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं।
UAN से जुड़ी सेवाएं भले ही UMANG ऐप पर चली गई हों, लेकिन EPFO ने ऑनलाइन डेथ क्लेम दाखिल करने की सुविधा अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जारी रखी है। इसके लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, कैंसल चेक या बैंक पासबुक और जहां जरूरी हो वहां जन्मतिथि का प्रमाण देना होगा।
जिन कर्मचारियों का EPF खाता पहले से है, लेकिन उन्हें अभी तक UAN नहीं मिला है, वे भी UMANG ऐप के जरिए इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सत्यापित करना होगा, जरूरी जानकारी भरनी होगी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद UAN उनके मौजूदा EPF खाते से जोड़ दिया जाएगा।
अपग्रेड किए गए पोर्टल में UAN वापस पाने की प्रक्रिया पहले से आसान कर दी गई है। इसके लिए सदस्य को अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, पहचान या पते से जुड़ा जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होगा और मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन करना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद UAN दोबारा प्राप्त किया जा सकेगा।
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