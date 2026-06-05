Job बदलने पर PF का पैसा निकालना ही काफी नहीं, EPS Service History भी करानी होगी ट्रांसफर, जान लें प्रोसेस

स्टेप 1. EPFO पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं।

स्टेप 2. अपने UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें।

स्टेप 3. Online Services पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अब Transfer Request पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब Transfer Request (Form 13) विकल्प चुनें।

स्टेप 6. वह पुरानी पीएफ मेंबर आईडी भरें जिसमें आपकी EPS सर्विस हिस्ट्री दर्ज है।

स्टेप 7. अपने वर्तमान नियोक्ता या मौजूदा PF संस्थान को ट्रांसफरी एस्टैब्लिशमेंट के रूप में चुनें।

स्टेप 8. सत्यापन के लिए पुराने या वर्तमान नियोक्ता में से किसी एक का चयन करें। आमतौर पर वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है।

स्टेप 9. फॉर्म 13 की रिक्वेस्ट सबमिट कर दें।

स्टेप 10. आवेदन मंजूर होने के बाद आपकी EPS सर्विस हिस्ट्री मौजूदा अकाउंट से जुड़ जाएगी। "Track Transfer Request" विकल्प में जाकर आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।