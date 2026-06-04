Monthly Income के 30% के अंदर ही क्यों होनी चाहिए Home Loan की EMI? एक्सपर्ट्स से समझिए

Home Loan EMI Tips: अपना घर खरीदना हर परिवार का सपना होता है। लेकिन कई बार यही सपना बाद में आर्थिक तनाव की वजह बन जाता है। लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि बैंक कितना बड़ा लोन देने को तैयार है, जबकि असली सवाल यह होना चाहिए कि ग्राहक हर महीने कितनी EMI आराम से चुका सकते हैं। बैंक होम लोन मंजूर करते समय आपकी आय, क्रेडिट स्कोर, पुराने लोन चुकाने का रिकॉर्ड और वित्तीय स्थिति को देखते हैं। लेकिन बैंक की मंजूरी इस बात की गारंटी नहीं होती कि वह लोन आपकी जेब के हिसाब से भी सही है।