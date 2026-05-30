Sukanya Samriddhi Yojana: SSY स्कीम में बेटी की हायर एजुकेशन और शादी के लिए तैयार करें 50 लाख से ज्यादा का फंड, कितना करना होगा निवेश?

सुकन्या समृद्धि योजना में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। यदि कोई निवेशक 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करता है, तो कुल निवेश 22.5 लाख रुपये होगा। मौजूदा 8.2 फीसदी ब्याज दर के हिसाब से 21 साल बाद यह रकम करीब 71 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। यानी SSY में निवेश से अधिकतम 71 लाख रुपये का फंड तैयार किया जा सकता है।