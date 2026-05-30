बैंक अकाउंट, शेयर या म्यूचुअल फंड में जमा पैसा भूल गए हैं? Unclaimed Assets Portal पर मिलेगी सारी जानकारी, जानें प्रोसेस

Unclaimed Assets Portal: अगर आप किसी बैंक खाते में जमा पैसा, म्यूचुअल फंड, शेयर या किसी निवेश स्कीम में पैसा लगाकर भूल गए हैं, तो अब आप आसानी से अपने पैसे का पता लगा सकते हैं। सरकार ने एक यूनिफाइड ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए लोग अपनी भूली हुई जमा रकम का पता लाग सकते हैं। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति द्वारा कहां-कहां पैसा जमा किया हुआ था, यह भी पता लगाया जा सकता है।