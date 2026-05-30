CNG Price Hike: गाड़ी चलाना हुआ महंगा, पेट्रोल-डीजल के बाद अब मुंबई में बढ़ गए CNG के दाम

Mumbai CNG Price Hike: फ्यूल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। महानगर गैस लिमिटेड (MGL) ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की नई बढ़ोतरी लागू कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र में CNG का नया खुदरा मूल्य 86 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।