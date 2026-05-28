BOI, SBI, BOB और PNB से 30, 40, 50, 60 लाख का होम लोन लें तो कितनी बनेगी EMI, समझिए कैलकुलेशन

Home Loan Calculator: होम लोन की ब्याज दर में थोड़ा सा अंतर आपके द्वारा पूरी लोन अवधि के दौरान चुकाई जाने वाली ब्याज की रकम में बड़ा फर्क ला सकता है। इसलिए होम लोन लेने से पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों की तुलना जरूर कर लेनी चाहिए। जहां सबसे कम ब्याज दर हो, वहां से लोन लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ब्याज दर के साथ ही प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्जेज और कई सारे दूसरे शुल्क भी हर बैंक में अलग-अलग होते हैं। ऐसे में इनके बारे में भी अच्छे से पता कर लें।