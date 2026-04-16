Gold Loan: कर्ज में डूबे ग्राहक ले रहे ज्यादा गोल्ड लोन, तेजी से बढ़ रहा डिफॉल्ट का खतरा, देखिए ये आंकड़े

Gold Loan Default Risk: गोल्ड लोन नए ऋण वितरण के लिहाज से देश का सबसे बड़ा रिटेल क्रेडिट प्रोडक्ट बन गया है। ट्रांसयूनियन सिबिल के आंकड़ों के अनुसार, नए लोन की मात्रा में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। पिछले तीन वर्षों में प्रति उधारकर्ता औसत गोल्ड लोन राशि दोगुनी हो गई है। उधारकर्ताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई। दिसंबर 2025 तक 1.4 करोड़ लोगों पर बकाया गोल्ड लोन 2.50 लाख रुपए से अधिक है। चिंता की बात यह है कि गोल्ड लोन लेने वालों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिन पर पहले से दूसरे कर्ज चल रहे हैं। ऐसे ग्राहकों में किस्त चुकाने में देरी भी ज्यादा देखी जा रही है।