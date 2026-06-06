तेल, शैंपू, बिस्किट के बड़े पैक की बजाय 5-10-20 रुपये वाले छोटे पैकेट ज्यादा खरीद रहे लोग, अचानक क्यों आया यह बदलाव?

FMCG Market News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर अब सीधे आम भारतीय की जेब तक पहुंच गया है। किराने की दुकानों और सुपरमार्केट में लोग अब बड़े पैकेट की बजाय 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये वाले छोटे पैक ज्यादा खरीद रहे हैं। खाने का तेल, बिस्किट, साबुन, शैंपू और डिटर्जेंट के छोटे पैक की बिक्री में जनवरी-मार्च तिमाही के मुकाबले अप्रैल में 4 से 10 फीसदी ज्यादा तेजी आई है। पारले, ब्रिटानिया, डाबर और AWL जैसी कंपनियों के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि इस बदलाव की रफ्तार अप्रैल महीने से काफी तेज हो गई है।