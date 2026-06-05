ATM Cash Shortage: देश में रिकॉर्ड कैश, फिर भी ATM में कम भरी जा रही नकदी, क्या बैंकों पर हो सकता है एक्शन?

दरअसल, ATM चलाना अब पहले जितना आसान और सस्ता नहीं रहा। मशीनों में नियमित रूप से कैश पहुंचाना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, तकनीकी रखरखाव करना और नकदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना लगातार महंगा होता जा रहा है। ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, कर्मचारियों का खर्च बढ़ा है और नकदी परिवहन की लागत भी ऊपर चली गई है। दूसरी तरफ कमाई का जरिया कमजोर पड़ रहा है। RBI के आंकड़े बताते हैं कि एटीएम से होने वाले लेनदेन में लगातार गिरावट आ रही है। मई महीने में ATM ट्रांजैक्शन घटकर 44.65 करोड़ रह गए, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 49.84 करोड़ था। निकासी की कुल रकम में भी कमी आई है।