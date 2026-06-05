चीन, यूके, फ्रांस सब छूटे पीछे, अमेरिका में सबसे ज्यादा 96 यूनिकॉर्न कंपनियों के फाउंडर हैं भारतीय मूल के लोग

Indian Founders in US: दुनियाभर में भारतीय टैलेंट की चर्चा होती है। अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी करने की बात हो, तो भारतीय मूल के उद्यमी सबसे आगे रहते हैं। अमेरिका से आई एक रिपोर्ट तो हर किसी को चौंका रही है। अमेरिका के यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत ने बाकी सभी देशों को काफी पीछे छोड़ दिया है। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी (NFAP) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की 96 यूनिकॉर्न कंपनियों के पीछे भारतीय मूल के फाउंडर्स का हाथ है। यह आंकड़ा किसी भी दूसरे देश से काफी ज्यादा है। यूनिकॉर्न उन निजी कंपनियों को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा होती है।