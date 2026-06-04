4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

PhysicsWallah का एक फैसला और सीधे 18% उछल गया शेयर, कंपनी अब स्टूडेंट्स को खुद नहीं देगी लोन

PhysicsWallah के शेयर गुरुवार को 18 फीसदी उछल गए। इसका कारण है कि कंपनी ने खुद लोन देने की जगह रेगुलेटेड NBFC से साझेदारी का फैसला किया है। वहीं, चौथी तिमाही के नतीजों में कंपनी के घाटे में भी कमी आई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Jun 04, 2026

Physicswallah

Physicswallah के शेयर में बड़ा उछाल आया है। (PC: Physicswallah)

Physicswallah Share Price: एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला (PhysicsWallah) के शेयरों में गुरुवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर एक ही दिन में करीब 18 फीसदी उछल गए। यह उछाल तब आया, जब कंपनी ने अपने स्टूडेंट लेंडिंग बिजनेस में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद आज BSE पर यह शेयर 91.05 रुपये पर खुला और इंट्राडे में 108.45 रुपये के हाई तक पहुंच गया।

कंपनी ने क्या बड़ा फैसला लिया

फिजिक्सवाला ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि वह अब खुद छात्रों को लोन देने का काम नहीं करेगी। इसकी जगह कंपनी कई रेगुलेटेड NBFC यानी नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ साझेदारी करेगी। ये NBFCs छात्रों की पढ़ाई, लर्निंग जर्नी और एजुकेशनल आउटकम के आधार पर उन्हें लोन देंगी। कंपनी एक टेक-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म की भूमिका निभाएगी जो छात्रों को सही लेंडिंग पार्टनर से जोड़ेगी।

पुराने मॉडल में क्या दिक्कत थी

इससे पहले फिजिक्सवाला अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी FinZ फाइनेंस के जरिए खुद छात्रों को लोन देती थी। इस मॉडल में कंपनी की बैलेंस शीट पर क्रेडिट रिस्क यानी लोन न चुकाने का जोखिम सीधे पड़ता था। नए मॉडल में यह जोखिम NBFC पार्टनर्स पर शिफ्ट हो जाएगा और कंपनी की बैलेंस शीट पर दबाव कम होगा।

निवेशकों ने इसे सकारात्मक क्यों माना?

फिजिक्सवाला के को-फाउंडर प्रतीक महेश्वरी ने कहा कि कंपनी की असली ताकत कम्युनिटी बनाना और ऑनलाइन बिजनेस है। लेंडिंग का काम NBFC पर छोड़ना बेहतर है, क्योंकि उनके पास मजबूत अंडरराइटिंग क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा कि शेयरधारकों के हित और सही पूंजी आवंटन कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निवेशकों ने इस फैसले को इसलिए सराहा क्योंकि इससे कंपनी अपने मुख्य एजुकेशन बिजनेस पर फोकस करेगी और वित्तीय जोखिम कम होगा।

कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट

फिजिक्सवाला के चौथी तिमाही के नतीजे भी पॉजीटिव रहे। जनवरी-मार्च 2026 तिमाही में कंपनी का घाटा घटकर 74.89 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 293 करोड़ रुपये था। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 50.7 फीसदी बढ़कर 918.8 करोड़ रुपये पहुंच गया।

Gold Refining से जुड़ी कंपनी Rajesh Exports पर 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू हेरफेर का आरोप, लोअर सर्किट में शेयर

ये भी पढ़ें
Rajesh Exports Share

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Jun 2026 02:59 pm

Hindi News / Business / PhysicsWallah का एक फैसला और सीधे 18% उछल गया शेयर, कंपनी अब स्टूडेंट्स को खुद नहीं देगी लोन

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

TATA ग्रुप के शेयर Trent की कीमत 1 ही दिन में 34% क्यों आई नीचे, जानिए बोनस इश्यू से कैसे पड़ा फर्क

trent bonus issue
कारोबार

Gold Refining से जुड़ी कंपनी Rajesh Exports पर 15.15 लाख करोड़ के रेवेन्यू हेरफेर का आरोप, लोअर सर्किट में शेयर

Rajesh Exports Share
कारोबार

Gold Rate Today on 4th June 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से टूटा सोना, जयपुर-अहमदाबाद समेत बड़े शहरों में जानिए आज के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

Bank FD Vs Post Office TD: 1, 3 और 5 साल के निवेश पर बैंक और पोस्ट ऑफिस में से कहां मिल रहा ज्यादा रिटर्न? टैक्स के भी जानिए नियम

Bank FD vs Post Office Term Deposit
कारोबार

Car Market: नई नहीं पुरानी SUV बन रही लोगों की पहली पसंद, FY31 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है बाजार

India automobile market
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.