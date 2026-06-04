PhysicsWallah का एक फैसला और सीधे 18% उछल गया शेयर, कंपनी अब स्टूडेंट्स को खुद नहीं देगी लोन

फिजिक्सवाला के को-फाउंडर प्रतीक महेश्वरी ने कहा कि कंपनी की असली ताकत कम्युनिटी बनाना और ऑनलाइन बिजनेस है। लेंडिंग का काम NBFC पर छोड़ना बेहतर है, क्योंकि उनके पास मजबूत अंडरराइटिंग क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा कि शेयरधारकों के हित और सही पूंजी आवंटन कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। निवेशकों ने इस फैसले को इसलिए सराहा क्योंकि इससे कंपनी अपने मुख्य एजुकेशन बिजनेस पर फोकस करेगी और वित्तीय जोखिम कम होगा।