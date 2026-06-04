Car Market: भारत में नई नहीं पुरानी SUV बन रही पहली पसंद, FY31 तक 70 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है बाजार

कार24 के भारत में सीएफओ शिवांशु मक्कड़ कहते हैं कि अब यूज्ड कार को सेकंड चॉइस नहीं माना जा रहा बल्कि खरीदार जानबूझकर पुरानी गाड़ी खरीद रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है लगभग 65 फीसदी यूज्ड-कार खरीदार पहली बार कार के मालिक बन रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कार24 जैसे प्लेटफॉर्म जो नई-पुरानी कारों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाते है वे ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंसिंग, इंस्पेक्शन और वारंटी जैसी सुविधाएं दे रहे हैं। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि यूज्ड कार की कीमत नई कार के मुकाबले औसतन 57 फीसदी कम होती है। यानी उसी बजट में खरीदार ज्यादा बड़ी और फीचर्स से भरपूर गाड़ी घर ला सकता है।