LPG सिलेंडर से लेकर ATF तक 1 जून से बदले ये बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

1 जून से बदले कई नियम (AI Image)
New Rules From 1 June:: जून महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई जरुरी वित्तीय और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, घरेलू बजट, बैंकिंग सेवाओं, ईंधन खर्च और वाहन खरीदने की लागत पर पड़ सकता है। अगर आप LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, बैंक में नकद जमा करते हैं या नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं 1 जून 2026 से लागू हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में।
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 जून को भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव की संभावना बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 913 रुपये में मिल रहा है, जबकि 19 किलोग्राम का कमर्शियल सिलेंडर 2,078 रुपये का है।
सरकार ने उन ग्राहकों की पहचान शुरू कर दी है जिनके पास PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) और LPG दोनों कनेक्शन हैं। नए नियम के तहत जिन घरों में PNG की सुविधा उपलब्ध है, वहां LPG कनेक्शन सरेंडर करने की प्रक्रिया तेज की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं करने पर LPG कनेक्शन रद्द होने की आशंका भी जताई जा रही है।
केंद्र सरकार ने तेल बाजार की स्थिति को देखते हुए पेट्रोल, डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर नया शुल्क लागू कर दिया है।
1 जून 2026 से लागू नई दरें
विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर ईंधन उद्योग और विमानन क्षेत्र की लागत पर पड़ सकता है। ATF की कीमतों में बदलाव का सीधा प्रभाव हवाई यात्रा के खर्च पर भी देखने को मिल सकता है।
1 जून 2026 से HDFC Bank ने करंट अकाउंट और कुछ अन्य खातों के लिए नकद जमा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है।
नई लिमिट और चार्ज
अब 20 रुपये या उससे कम मूल्य के नोटों के लिए मासिक जमा सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। वहीं सिक्कों के लिए यह सीमा 5,000 रुपये प्रति माह होगी। यदि ग्राहक इस सीमा से अधिक नकद जमा करते हैं, तो अतिरिक्त राशि पर 2 प्रतिशत का चार्ज लगाया जाएगा। यह बदलाव उन व्यापारियों और ग्राहकों को प्रभावित कर सकता है जो बड़ी मात्रा में छोटे नोट और सिक्के बैंक में जमा करते हैं।
देश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 जून 2026 से Approved List of Models and Manufacturers (ALMM) को अनिवार्य कर दिया है। अब सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा जो इस सूची में शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से सोलर उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होगी, लेकिन शुरुआती दौर में सोलर पैनल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अब आपको पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने 1 जून से अपनी कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के अनुसार विभिन्न मॉडलों की कीमतों में अधिकतम 30,000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। इस बढ़ोतरी का असर Alto, Brezza, WagonR, Swift और अन्य लोकप्रिय मॉडल्स पर पड़ेगा।
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