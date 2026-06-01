LPG सिलेंडर से लेकर ATF तक 1 जून से बदले ये बड़े नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Rules From 1 June:: जून महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई जरुरी वित्तीय और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, घरेलू बजट, बैंकिंग सेवाओं, ईंधन खर्च और वाहन खरीदने की लागत पर पड़ सकता है। अगर आप LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, बैंक में नकद जमा करते हैं या नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। आइए जानते हैं 1 जून 2026 से लागू हुए 5 बड़े बदलावों के बारे में।