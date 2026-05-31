हर महीने 10,000 की SIP से बन सकता है 92 लाख का फंड, लेकिन ये 5 गलतियां कर दीं तो बिगड़ सकता है पूरा प्लान

SIP में निवेश के जरिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाई जा सकती है। (PC: Pexels)
SIP Calculator: भारत में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी की SIP अब लॉन्ग टर्म में ज्यादा वेल्थ बनाने का तरीका बनता जा रहा है। अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाकर बड़ा सपना पूरा करना चाहते हैं, तो SIP आपके लिए एक भरोसेमंद रास्ता हो सकता है। खास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई बड़ी रकम एक साथ नहीं लगानी पड़ती। बस हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में जमा करनी होती है, जिससे लॉन्ग टर्म में इस पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में भारतीयों का SIP के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अप्रैल 2016 में देशभर में SIP के जरिए हर महीने सिर्फ 3,122 करोड़ रुपये का निवेश होता था। मार्च 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 32,087 करोड़ रुपये प्रति माह तक पहुंच गया। यह करीब 10 गुना की बढ़ोतरी है। इसका सीधा मतलब है कि आम भारतीय अब बैंक एफडी या सोने के अलावा SIP को भी अपनी बचत का हिस्सा बना रहे हैं।
बात करें SIP में निवेश के हिसाब-किताब कि तो SIP में आमतौर पर 12 फीसदी रिटर्न मिलता है। यह किसी भी बैंक FD या सोने से मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा है। अगर आपके द्वारा हर महीने 10,000 रुपये की SIP शुरू की जाती है और सालाना 12 फीसदी के औसत रिटर्न का अनुमान लगाया जाए, तो यह पैसा समय के साथ इस तरह बढ़ता है।
|अवधि
|कुल निवेश
|अनुमानित रिटर्न
|कुल रकम
|10 साल
|₹12,00,000
|₹10,40,359
|₹22,40,359
|15 साल
|₹18,00,000
|₹29,59,314
|₹47,59,314
|20 साल
|₹24,00,000
|₹67,98,574
|₹91,98,574
इन आंकड़ों को देखें तो 20 साल में आपने सिर्फ 24 लाख रुपये लगाए लेकिन कंपाउंडिंग की बदौलत यह रकम लगभग 92 लाख रुपये बन जाती है। यही SIP की असली ताकत है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
SIP शुरू करना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है बिना किसी रुकावट के उसे लगातार जारी रखना। SIP में निवेश के बाद निवेशक कई गलतियां कर देते है जिनके बारे में पहले से पता होना चाहिए।
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