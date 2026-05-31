हर महीने 10,000 की SIP से बन सकता है 92 लाख का फंड, लेकिन ये 5 गलतियां कर दीं तो बिगड़ सकता है पूरा प्लान

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक में भारतीयों का SIP के प्रति नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अप्रैल 2016 में देशभर में SIP के जरिए हर महीने सिर्फ 3,122 करोड़ रुपये का निवेश होता था। मार्च 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 32,087 करोड़ रुपये प्रति माह तक पहुंच गया। यह करीब 10 गुना की बढ़ोतरी है। इसका सीधा मतलब है कि आम भारतीय अब बैंक एफडी या सोने के अलावा SIP को भी अपनी बचत का हिस्सा बना रहे हैं।